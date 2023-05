Chip | Ira | spazio | Ucraina e Cina Ecco i dossier che Urso porterà negli Stati Uniti

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, sarà in missione, a Washington, dal 1° al 4 giugno, per la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana con la comunità italiana e localee per una serie di riunioni bilaterali in cui incontrerà, tra gli altri, Gina Raimondo, segretaria al Commercio dell’Amministrazione Biden. UN ALTRO APPROCCIO Una visita pensata “per un dialogo volto a costruire con gli Usa una politica industriale-energetica occidentale che sappia rispondere alla sfida sistemica della”. Prima di partire per Washington,incontrerà gli omologhi francese e tedesco per trovare una linea comune sull’Inflation Reduction Act, segnalando un atteggiamento diverso ...