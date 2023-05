Chieti | ragazzino picchiato da due coetanei mentre gli altri riprendono e pubblicano la scena su Telegram

(Di lunedì 29 maggio 2023) Altra storia di violenza tra i giovani, questa volta ci troviamo a. Secondo le informazioni sin qui ottenute, undi 14 anni sarebbe statoselvaggiamente da alcuni suoisenza alcun motivo. Chi ha assistito al pestaggio ha filmato tutto e i video sono stati postati su. Come si legge suToday i filmati sono comparsi sul canale @Risse Italian3. Sono stati girati nell’area antistante il museo archeologico nazionale di Villa Frigerj, nel cuore della villa comunale di. Sembrerebbe che ilabbiamo avuto solo il tempo di dire “Che ti ho fatto?”. Prima uno e poi l’altro, aggrediscono un coetaneo che cade a terra e si rialza, senza accennare una reazione. Intorno, si sentono risate e incitazioni. ...

... nel cuore della villa comunale di. Protagonisti dei due filmati immortalati con il telefonino da due diversi utenti sono ragazzi giovanissimi, verosimilmente minorenni. Prima uno, poi l'altro,...Sono, ad esempio, ungià campione di molte cose assieme e un meno giovane ex saltatore ...00 Pistoia - Cremona 73 - 68 16:00 Fortitudo Bologna - Piacenza 76 - 84 17:00 Rieti -67 - 74 ...Nato a Guardia Vomano di Notaresco (Teramo) il 2 maggio del 1946, entrò danel collegio ... Novizio a Orsogna () emise la professione solenne tra i francescani di Capestrano (L'Aquila) ...

Ragazzino picchiato da due coetanei, gli amici filmano tutto e pubblicano i video su Telegram Today.it

Nessuno dei presenti è intervenuto in aiuto del malcapitato. Nei filmati si sentono risate e incitazioni alla violenza ...CHIETI – Dopo l’avvincente gara tra Ravenna e Stella Azzurra, che ha visto i romani uscire vincitori per 69-71, la Mokambo Chieti è venuta a conoscenza della sua avversaria per la decisiva serie di pl ...