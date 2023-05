Chiazza verde fosforescente sul Canal Grande a Venezia

Il primo pensiero e' andato a una delle ormai frequenti azioni "dimostrative" a base di vernici contro monumenti e fontane d'Italia, in nome della tutela dell'ambiente. 29 maggio 2023Nessuna ipotesi è esclusa sullo sversamento di una sostanza tracciante usata in idraulica, la fluorosceina, nell'acqua a Venezia che ha provocato il fenomeno dei canali color. Il fenomeno iniziato intorno alle 9.30 di ieri si è concluso intorno alle 14:00, con il cambio della marea in laguna. Stamane a Venezia si è tenuto un tavolo tecnico in Prefettura, con i ...Leggi anchefosforescente compare sul Canal Grande a Venezia. Burla o sversamento accidentale 'Metteremo in campo uno sforzo straordinario - ha aggiunto il Prefetto - per effettuare ...

Da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente sono state svolte oggi ulteriori prove analitiche chimiche e biologiche – Gli esiti delle analisi ecotossicologiche non hanno mostrato presenza di tossic ...Nessuna ipotesi è esclusa sullo sversamento di una sostanza tracciante usata in idraulica, la fluorosceina, nell'acqua a Venezia che ha provocato il fenomeno dei canali color verde. Il fenomeno inizia ...