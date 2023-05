Chiariello | Spalletti? Speriamo si sia sbagliato

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 maggio 2023) A Campania Sport, Umberto, Giornalista: “La partita di Bologna certifica tre cose: il Napoli non eguaglierà il record di Sarri dei 91 punti. Non batterà il record delle 15 vittorie in trasferta. Riesce a piazzare da capolista il capocannoniere del campionato, cosa che non spesso succede. Infatti Osimhen, che arriva a 25 gol in Serie A, si laurea, ad una giornata dalla fine, praticamente capocannoniere. Per un’ora si è visto il solito Napoli forte. Poi, cambi per il turnover, giovani in campo, e alla fine ci si accorge che la coperta non era poi così lunga. Infatti, con il turnover più accelerato degli ultimi tempi, il Napoli ha frenato. Il Napoli non si pregia solo del capocannoniere. Osimhen è anche il più straordinario difensore del Napoli. Mi fa molto ridere che, quando fu acquistato, in molti lo accostarono ad Asprilla del Parma, che non gli somiglia ...