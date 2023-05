Chiara Ferragni | l' amica Veronica Ferraro contro gli hater | ' Non sono incinta' Poi | la frase choc

L'amica di, Veronica Ferraro si trova a Monaco per il Gran Premio F1 , dove tra eventi super esclusivi e gite con lo yacht, sta facendo parlare molto di sé. L'influencer è solita condividere con ...Gentile Bsev, notizia di queste ultime ore: una ragazzina di 11 anni - campionessa di equitazione - ha osato "strigliare"perchè la nota imprenditrice multimediale, influencer, instagrammer ecc. si è mostrata ai suoi followers in completo intimo, anzi, con gli slip e il seno nudo coperto dalla sua stessa ...Due semplici domande, poste in maniera assolutamente garbata, rimpolpano la polemica sulla foto osé cheha postato su Instagram facendo scandalizzare una ragazzina di 11 anni. Le ha scritte su un post la giornalista Elena Guarnieri per conoscere direttamente dalla influencer le ...

Chiara Ferragni risponde alla strigliata della 11enne per la foto nuda. La mamma della ragazzina applaude: «Ma ora le ... Open

La polemica sorta sulla foto di Chiara Ferragni in mutande davanti allo specchio potrebbe stare in un museo di Internet, perché spiega perfettamente ...“Libera o prigioniera”: la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri risponde a Chiara Ferragni dopo la polemica sui social per la foto dell'imprenditrice nuda allo specchio.