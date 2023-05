Chiara Ferragni | la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri | «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?»

(Di lunedì 29 maggio 2023)e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che le...

e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che le ha rivolto questa domanda: '...Sono passati 2 giorni dalla pubblicazione della foto scandalo dima l' influencer continua a far parlare di sé. Questa volta a esprimersi sulla vicenda è stata la nota giornalista e volto del TG 5 Elena Guarnieri . Come in molti sapranno...Il weekend è stato ricco di gossip: scopriamo quali sono stati i più discussi dalla replica dia una fan alle nozze di Annalisa. Durante l'ultimo weekend Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono balzati agli onori delle cronache per essere riusciti a sventare un furto . Nel ...

Ferragni, la foto nuda e la risposta alla campionessa 11enne: «Nessuno ci può giudicare. I puritani si... Corriere della Sera

Così, dopo i numerosi commenti ricevuti per una foto in slip, Chiara Ferragni ha replicato alle critiche. «Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che ...La seconda stagione del reality in cui si srotola il quotidiano della celebre coppia davanti agli obiettivi multipli è tutta un già visto. E alla fine non ...