Chiara Ferragni | la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri | ' Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?'

(Di lunedì 29 maggio 2023)e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che le ha rivolto questa domanda: '...

e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che le ha rivolto questa domanda: '...... sono felice di comunicarvi che Disco Paradise sarà la colonna sonora dell'estate di Cornetto' ha riferito nelle sue stories il marito di. Nelle scorse settimane, infatti, lo spot ...Elena Guarnieri ha commentato il topless dell'imprenditrice digitale molto discusso nelle scorse ...

Ferragni, la foto nuda e la risposta alla campionessa 11enne: «Nessuno ci può giudicare. I puritani si... Corriere della Sera

Chiara Ferragni e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che ...Una foto in slip, in un gioco di vedo - non vedo, ha suscitato molte critiche: Chiara Ferragni non ha tardato a replicare.