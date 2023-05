Chi era Marco Conforti | l’uomo trovato morto a Torino nel bagagliaio di un’auto

Leggi su cultweb

(Di lunedì 29 maggio 2023), nato nel 1968 a Castagneto Po () era un imprenditore nel settore delle autoscuole, titolare de La Nuova Guida, con diverse sedi tra Brandizzo, Cavagnolo e Settimo Torinese.era stato sposato e aveva due figli di 17 e 19 anni. Da tempo aveva una fidanzata, ma viveva con la ex moglie in una villa bifamiliare divisa in due per stare vicino ai ragazzi. La sua ex moglie ha denunciato la sua scomparsa il 27 maggio 2023, ma il giorno dopo, alle 22.30, il cadavere diè statoneldi un suv di sua proprietà, parcheggiato in via Rovigo, nel quartiere Aurora. Nel 2007 era rimasto coinvolto in una vicenda di ricettazione del gasolio. La ex moglie diaveva denunciato la scomparsa ...