Chi è Jacqueline Luna di Giacomo | la fidanzata di Ultimo

Da circa due anni è legato sentimentalmente aLuna Di Giacomo , figlia della showgirl ... intervistata a Belve , aveva affermato di non saperefosse Ultimo , ma di avere un ottimo ...Anche Aristotele Onassis comprò da lui l'anello impressionante con cui chiese aKennedy ... 5) Ildegli invitati Per cominciare ci sarà naturalmente la famiglia, ovvero padre e ......di essere la suocera di Ultimo DiNon lo so di che cosa parli ", aveva detto a Francesca Fagnani durante un'intervista a Belve. Una frase che aveva scatenato gli haters, e la stessa: ...

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo, figlia di Heather Parisi, influencer e aspirante... Corriere della Sera

Ultimo ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato la sua carriera, gli esordi e la sua storia d'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo.Il cantautore in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato per la prima volta della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, a cui è legato da oltre due anni: «Ha una natu ...