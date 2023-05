Chi è Isabel Díaz Ayuso | la «pasionaria di destra» in Spagna che può scalzare Pedro Sánchez

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il New York Times l’ha definita «la forza nascente della politica spagnola». Per il politologo Pablo Simón è «la diva pop della». Per altri è semplicemente «Lady Madrid». A prescindere da quale sia il soprannome, ora tutti gli occhi sono puntati su di lei:, 44 anni, presidente della Comunità di Madrid. Ora che il premier spagnolosi è dimesso e ha annunciato elezioni anticipate, la stella nascente dellaspagnola potrebbe essere pronta a fare il grande passo: presentarsi alle urne e cercare di diventare la nuova inquilina del Palazzo della Moncloa. Da qualche anno, quello diè il volto più riconosciuto e apprezzato del Partito popolare, che all’ultima tornata di amministrative ha ...