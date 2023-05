Chi è Isabel Diaz Ayuso il volto della destra spagnola che bolla i cambiamenti climatici come ' complotto comunista'

Classe 1978,Diaz Ayuso è nata a Madrid, in una famiglia di commercianti residente nel distretto di Chamberi. Laureata in giornalismo presso l'Università Complutense di Madrid (UCM) e titolare ...tra i Popolari può celebrare un successo politico speciale èDíaz Ayuso, confermata per un terzo mandato alla presidenza della Comunità di Madrid: stavolta infatti - per la prima volta dal ...Classe 1978,Diaz Ayuso è nata a Madrid, in una famiglia di commercianti residente nel distretto di Chamberi. Laureata in giornalismo presso l'Università Complutense di Madrid (UCM) e titolare ...

Isabel Diaz Ayuso, chi è la 'pasionaria' della destra spagnola AGI - Agenzia Italia

Volto fotogenico, capelli castano medio ondulati, esperta in comunicazione politica, qualcuno la definisce "diva pop" della destra spagnola per i suoi outfit dai colori accesi come il rosa, il blu o i ...Terzo mandato da presidente della Comunità di Madrid, stavolta senza soci di minoranza. Madrilena, 44 anni e una fama da "trumpista iberica". È la ...