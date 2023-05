(Di lunedì 29 maggio 2023)ha superato agevolmente questa sera il primo turno del Roland Garros 2023 di tennis, battendo in tre set il padrone di casa transalpino Alexandre Muller, ed ora nella sfida di giovedì 1° giugno, valida per il secondo turno, affronterà il tedesco. Tra i due c’è una notevole differenza in termini di ranking:è il numero 9 ATP,è il numero 79, ma nonostante il divario nell’unico precedente il teutonico ha costrettoal quinto set nel primo turno degli US, in cui il tennista italiano uscì vincitore per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1.va comunque preso con le pinze: il tedesco in stagione ha raggiunto i quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid, comunque ...

Chi è Daniel Altmaier Il prossimo avversario di Jannik Sinner fece penare l'azzurro agli US Open 2022 OA Sport

Jannik Sinner ha superato agevolmente questa sera il primo turno del Roland Garros 2023 di tennis, battendo in tre set il padrone di casa transalpino Alexandre Muller, ed ora nella sfida di giovedì 1° ...