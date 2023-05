Chi dice donna dice destra | a Siena ha vinto Nicoletta Fabio “Chiamatemi sindaco”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Da roccaforte rossa a feudo del centro: asuccede infatti a Luigi De Mossi. Nel secondo turno delle elezioni comunali, a, si afferma la candidata del centro, come praticamente in quasi tutte le altre tornate elettorali. L’esponente civica, ma sostenuta da FdI, Forza Italia e Lega ha sconfitto la candidata della sinistra, Anna Ferretti, ex assessore delle giunte dem.: “Davoglio dare un futuro ai giovani senesi” «Sarò ildi tutti, compreso di chi non è andato a votare o di chi ha fatto scelte elettorali diverse». Queste le prime parole da sindaca diper la 62enne docente senese. «Sono felice e orgogliosa, spero di riuscire a ...

... oggi lo applaudono tutti, anchelo aveva frainteso Guardi Nikola Jokic al centro di casa ... 'Cosa significa per me questo premio Niente',il fresco Mvp delle Western Conference Finals. 'Lo ...Ringraziomi ha dato fiducia, cercherò di non deludere le persone - afferma - . E' un paese diviso a metà. Potevamo fare un qualcosa di unito e invece siamo divisi. Qui i partiti probabilmente ...Sui social c'è perfinorecapita poesiole all'account di Fazio, costernato dalla perdita ... Non è quello che si, ma come. E c'è la possibilità che, anche in questo caso, moriremo di ...

Ci sarà un secondo PlayStation Showcase entro fine anno C'è chi dice sì Everyeye Videogiochi

Giovanni Guardalá, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quello che potrà essere il futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: È il caso ...