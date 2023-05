Lo hanno dichiarato i deputati delin Commissione Istruzione e Università a Montecitorio, Anna Laura Orrico, Antonio Caso, Gaetano Amato e Susanna. "Dopo Milano, in molte città d'Italia ......né quello per le morosità incolpevoli e che ha anzi vergognosamente bocciato un emendamentoal ... Antonio Caso, Gaetano Amato e Susanna. 'Sul tema casa, in generale: che tipo di ...LEGGI LE INTERROGAZIONI E LE RISPOSTE Gli esponenti delin Commissione Istruzione alla Camera, Susannae Gaetano Amato , dopo l'intervento in aula al question time non si ritengono ...

Cherchi (M5S): “Ok alla proposta di legge per albi e ordine educatori e pedagogisti, ma occorre lavorare insieme per alcune modifiche Orizzonte Scuola