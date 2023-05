La sua missione alsarà chiara: riportare il club ai vertici della Premier League. Il primo passo sarà costruire il gruppo che in questa stagione non è mai esistito, sia per gli errori dei ...Romelu Lukakuimportanti segnali in merito al suo futuro: l'attaccante ne ha parlato poche ore prima della ...Romelu Lukaku (LaPresse) - calciomercato.itTornato a Milano dopo la parentesi,...Il più atteso della 'mini Tri' è quel Kendry Paez che ilvorrebbe tanto portare a Stamford Bridge, eppure a creare scompiglio dalle parti di Slonina sono soprattutto Minda e Angulo, dai cui ...

Chelsea lancia il nuovo corso: ufficiale Pochettino, ha firmato un biennale La Gazzetta dello Sport

Andato via appena un anno fa, direzione Chelsea, Kalidou Koulibaly si sarebbe già pentito di aver lasciato Napoli e adesso vorrebbe tornarvi. La clamorosa indiscrezione viene lanciata da ...Ha dell’incredibile quanto riportato questa mattina da “Il Mattino”. Secondo la testata giornalistica campana, infatti, Kalidou Koulibaly avrebbe aperto ad un clamoroso ritorno all’ombra del Vesuvio.