Chelsea | è ufficiale | Pochettino è il nuovo allenatore

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mauriciosarà ildeldall’inizio della stagione 2023/2024. L’argentino ha firmato un contratto di due anni, con opzione per un’ulteriore stagione. Soddisfatti Laurence Stewart e Paul Winstanley, direttori sportivi del: “L’esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno alFootball Club. È unvincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati. La sua filosofia, l’approccio tattico e l’impegno per lo sviluppo lo hanno reso un candidato eccezionale”. I proprietari Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter e Hansjörg Wyss hanno aggiunto: “La squadra sportiva ha condotto un processo diligente e ponderato di cui il Consiglio è ...

