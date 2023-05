Che tempo che fu. Memorie di un ruffiano

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sono stato nel cast di “Cheche fa” dal 2003 al 2009. Quindi, dalla prima edizione alla sesta. La trasmissione andava in onda venerdì, sabato e domenica, su Rai 3, per 25 minuti a puntata. Era basata per il 95 per cento sul meteo. Infatti c’erano ben cinque meteorologi che intervenivano. Fazio aveva in mente un programma monotematico sul, come ci sono in America. Pensa te. Pian piano è diventato un talk-show arabo. La mia esperienza è stata molto negativa. La più negativa di sempre. Capo degli autori era Michele Serra. Comandava lui e ogni tanto telefonava in redazione Barbablù. Chi fosse, inutile dirlo. Trump? No! Inutile dire che se non eri del Pci, spazio non c’era per un tuo numero oltre il minuto (anche meno). Il paradosso: il programma era della Endemol, che allora andava forte con il “Grande fratello”. Non erano comunisti i ...