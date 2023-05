...drawd. Kvitova 6 - 3, 6 - 4 pic.twitter.com/9yTgCDVx2k Roland - Garros (@rolandgarros) May 29, 2023 "E' stato un onore giocare su questo campo e con una campionessa come leiè ...Kvitova si procura un'altra palla del 2 - 1 e non sbaglia strappando il servizio areagisce nel game successivo guadagnandosi tre palle break. La ceca risale da 0 - 40 fino ai ...Martina Trevisan saluta subito il Roland Garros, Elisabettafirma l'impresa di giornata . La toscana, testa di serie numero 26 nel torneo edifendeva la semifinale raggiunta un anno fa, è stata sconfitta da Elina Svitolina , ex numero 3 al ...

Che Cocciaretto a Parigi! Eliminata Kvitova

Aveva un compito complicato ma lo ha svolto nel migliore dei modi. Usando la testa, prima dei colpi, per approfittare della giornata negativa di ...Elisabetta Cocciaretto batte Kvitova in due set, 6-3 6-4, nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2023. Vittoria di prestigio per l’azzurra, che non solo fa fuori la testa di serie numer ...