Cessione Sampdoria | stallo Vidal-Radrizzani | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo le buone notizie dei giorni scorsi c’è stato un rallentamento per quanto riguarda lain casaDopo le buone notizie dei giorni scorsi c’è stato un rallentamento per quanto riguarda lain casa. Accordo lontano tra Gestio Capital e Aser Ventures di Matteo Manfredi e Andreacon Gianluca. Cifre (ballano circa cinque milioni di euro, 30 l’offerta e 35 la richiesta) o il metodo di pagamento (tutti e subito o in due soluzioni), l’intendimento del trustee sembra quello di voler tenere il punto sulle sue richieste. Si continuerà a trattare, ma c’è la possibilità che si debba aspettare ancora qualche giorno.