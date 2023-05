Ceppaloni | Cataudo | “L’opposizione scappa via | noi continuiamo a lavorare coesi”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Seè quella che si è vista ieri, allora i 1080 elettori che hanno dato fiducia all’altra lista, saranno mal rappresentati oltre che delusi”, così in una nota per la stampa il Sindaco di, Claudio, all’indomani del primo Consiglio comunale che ha visto il gruppo di minoranza, con il capogruppo Dott. Ettore De Blasio, abbandonare l’aula. “Il quarto punto all’orine del giorno del primo Consiglio comunale – spiega– riguardava una semplice informativa, così come previsto dalla legge, in merito alle nomine ed alle deleghe della nuova Giunta. Cosa che, tra l’altro, era già stata resa pubblica sul sito Istituzionale e a mezzo stampa”. “Come più volte ribadito – prosegue il Sindaco – questa è una squadra coesa, unità, con spirito di abnegazione e che, a ...

'L'amministrazioneparte malissimo'. Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di opposizione 'Uniti per' sottolineando: 'Il sindacochiede il rispetto delle regole ma non le rispetta e non le fa rispettare. Nel Consiglio comunale di oggi, in un clima non certo consono al civico ...Benevento . - 'Annunciamo con dispiacere che il signorha preso, alla sua prima uscita politica da sindaco di, una cantonata micidiale', così in una nota il presidente Ato Pasquale Iacovella e il vicepresidente Ato Rossano Insogna. 'Lo ...Benevento . Dopo la vittoria delle elezioni Claudio, neo sindaco die vice coordinatore provinciale di Forza Italia commenta la situazione politica nel Sannio: 'La schiera degli 'yes men' continua a sfoltirsi! Ringraziando il cielo ...

Ceppaloni, l'opposizione abbandona il primo Consiglio Comunale ... anteprima24.it

Prima seduta per la nuova amministrazione. A Ceppaloni, il sindaco Cataudo ha dato il via ufficialmente al suo mandato con il primo Consiglio comunale. Un avvio non certo tutto rose e fiori, ...«L’amministrazione Cataudo parte malissimo». Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di opposizione “Uniti per Ceppaloni" sottolineando: «Il ...