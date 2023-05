Centrodestra vince i ballottaggi | al centrosinistra solo Vicenza

(Di lunedì 29 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Record di astensionismo (affluenza al 49%) e vittoria netta del. E’ questa la fotografia consegnata dal secondo turno delle amministrative che ha visto 41 Comuni ai, di cui 7 capoluoghi: Ancona, Brindisi, Pisa, Massa, Siena, Terni e. Al voto, ma per il primo turno, anche Sicilia e Sardegna dove ilo è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Se per ilsi può parlare di un vero e proprio trionfo con la conquista di 5 capoluoghi su 7, per ilil risultato è deludente, la neo segretaria Schlein, infatti, porta a casacon Giacomo Possamai che ha la meglio sul sindaco uscente, Francesco Rucco. A Terni il nuovo primo cittadino sarà il civico Stefano ...

Elezioni,avanti ovunque. Bandecchi conquista Terni 'Oggi è una grande giornata per Ancona e per gli anconetani: la città crescerà ancora e lo farà tanto'. È un Silvetti in lacrime ...Sconfitto il sindaco uscente del, Francesco Rucco, che ha ottenuto il 49,5. I dati, riferiti a tutte le 111 sezioni, sono stati diffusi nella sede del comitato Possamai con applausi e ...AGI - Ille elezioni comunali 2023 nei capoluoghi, in attesa dei risultati di Sicilia e Sardegna . Ilstrappa al centrosinistra i sindaci di Latina (al primo turno), Ancona e ...

Elezioni comunali, risultati ballottaggi: centrodestra avanti ovunque, per il centrosinistra solo Vicenza Il Riformista

Ballottaggi in 41 Comuni italiani e primo turno in Sicilia e Sardegna: le urne premiano il centrodestra, unica affermazione del centrosinistra a Vicenza.Centrodestra a valanga, mentre per il centrosinistra – e per Elly Schlein – è l’ennesimo flop. Si può riassumere così il risultato ...