Centrodestra pigliatutto | otto mesi di sole vittorie

verso la vittoria. Ore 16.11 - Vicenza, Possamai in testa a metà scrutinio Quando sono state scrutinate 71 sezioni su 111, Possamai - candidato del centrosinistra - è ancora in vantaggio,...Rucco, del, è al 48,4 per cento. Pd verso la vittoria con il candidato che 'rifiuta' Elly Schlein: Possamai infatti non la ha voluta in città per la campagna elettorale, marcando in modo ...Nel secondo turno: finisce 5 - 1 la sfida tra Meloni ed Elly Schlein. La coalizione della premier elegge sindaci a Massa, Pisa, Siena, Ancona e Brindisi. Per per 500 voti ...

Comunali, centrodestra pigliatutto tranne a Vicenza TGCOM

Dopo le Politiche dello scorso 25 settembre, i partiti che compongono la coalizione di governo si sono sempre confermati nelle successive tornate elettorali locali. La "luna di miele" del centrodestra ...Dopo le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio il centrodestra fa il "pigliatutto" e canta vittoria quasi ovunque. Nella maggior parte dei casi, il centrosinistra può solo contare lo scarto che lo ...