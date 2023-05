Cecchetto | «Ricomincio dalla radio | a 71 anni»

(Di lunedì 29 maggio 2023) A 71, c’è chi sparge becchime per i piccioni (ma è vietato), fa l’umarell davanti ai cantieri, pesca trote con gli amici o porta i nipotini alle giostre. Claudio, invece, inventa unadigitale, battezzata con il proprio nome. «Non ho intenzione di ritirarmi. Certo, non faccio il muratore, il contadino, il tornitore, il cuoco. Non mi sono spaccato la schiena. L’età l’avverto solo se tento una maratona, la testa rimane quella di un adolescente che ha davanti il mondo da scoprire. Il mio non è un lavoro usurante. Come dite voi giornalisti? Mi pare fosse di Biagi, o di Montanelli, la battuta: lavoro, mi diverto e mi pagano pure. Condivido. E sono in buona compagnia: anche il vecchietto mio coetaneo Vasco Rossi non ha alcuna intenzione di mollare». Chesi è inventato l’uomo, cioè lei, che ha creato ...

