Ccnl medici | Cimo “I testi attuali non frenano la fuga dagli ospedali”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Incredulità e rabbia. Sono state queste le reazioni dei quadri del sindacato, riunitisi a Roma nella Direzione nazionale, dinanzi ad alcune delle proposte avanzate dall’Aran nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sanitari e veterinari. “Proposte che non migliorano le condizioni di vita e la qualità del lavoro, rendendo dunque impossibile porre un freno alladei professionisti”, sottolineain una nota.Per questo motivo, spiega il sindacato, “cresce l’attesa per i prossimi incontri e per i nuoviche dovrebbero prevedere aperture significative concesse dalle Regioni. Ma se così non sarà, la Direzione nazionale dellaha dato ...