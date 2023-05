Cava de’ Tirreni | domani la presentazione del libro ‘I Quattro cavalli’

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Martedì prossimo 30 maggio) alle ore 17,30, nel Salone di rappresentanza del Comune di (Piazza Abbro) in provincia di Salerno, sarà presentato il“Illi. Stato, mercato, ambiente e welfare: l’Ecosistema d’Argento per un modello sostenibile”, a cura di Biagio Ciccone con prefazione di Carmelo Barbagallo e edito da FrancoAngeli. All’iniziativa – realizzata in collaborazione con Ada Napoli ODV – interverranno il sindaco dide’Vincenzo Servalli; Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzionale di Unisa e consigliere comunale con delega alla Cultura; Paola Landi, presidente della Commissione consiliare Cultura. Sarà presente il curatore Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania. ...

Si è concluso con successo il progetto PCTO "Linea d'Ombra - Media Education Factory 4.0". La classe 3 A indirizzo Linguistico dell'I. I. S.Filippis Galdi di' Tirreni ha vissuto forti emozioni durante il Campus finale tenutosi presso il Cinema Teatro Augusteo negli scorsi giorni. Dopo la proiezione del film "La paranza dei bambini" e il debate con ...La partita Cavese - Nardò di Domenica 28 maggio 2023 in diretta: dopo il botta e risposta tra Dambros e Foggia arriva la rete decisiva di Russo' TIRRENI - Domenica 28 maggio alle ore 16 si gioca Cavese - Nardò , partita valida per l'andata della semifinale della Poule Scudetto di Serie D 2022/2023. Il match sarà diretto dall' arbitro ...Nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione, gli Sbandieratori Cavensi hanno partecipato mercoledì 24 maggio all' Udienza generale di Sua Santità Francesco in ...