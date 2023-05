Catania | secondo i primi exit Trantino molto avanti | 56-60%

...comunali diil candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al......comunali diil candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al...... dove il candidato espressione del M5s Roberto Fusco, sostenuto anche dal Pd, affronta il... Ma l'attenzione è rivolta soprattutto alla Sicilia, e in particolare a. Qui il centrodestra ...

Exit poll Catania, Trantino centrodestra in testa con 56-60%. Ballottaggi, occhi puntati su Ancona, ... Il Sole 24 ORE

In Sicilia, a Catania Tarantino avanti con una forbice tra il 56 e il 60%. a Ragusa il sindaco uscente verso la riconferma al primo turno. Corsa a tre a Siracusa. Sfida centrodestra-centrosinistra a T ...Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60% ...