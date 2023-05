Cassino | Yirelis Pena Santana uccisa a coltellate in casa | fermato un uomo È caccia al complice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023)è stataaccoltellata anella notte tra venerdì e sabato scorso. La donna aveva 34 anni, era di origini domenicane ed era mamma di tre figli che però non abitavano con lei.viveva da poco a, una cittadina in provincia di Frosinone. I fatti sono avvenuti nella sua abitazione, sita al secondo piano di via Pascoli 104. Il medico legale che ha svolto l’esame esterno sul cadavere ha quantificato la presenza di 12. Fatale per la 34enne il colpo inflittole al collo che le ha reciso la giugulare, lasciandola morire dissanguata., èPeñala vittima dell’omicidio. Un amico: ‘Le avevo detto di lasciarli perdere’ L’omicidio di ...