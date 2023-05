Cassino Omicidio Yirelis Pena Santana | fermato un uomo nella nottata | disposta l’autopsia

...di 26 anni l'arrestato per l'a di sabato. A darne conferma sono gli investigatori che nella notte lo hanno fermato nell'azienda di famiglia. Il padre è un noto imprenditore diche ...'Quella dove si è consumato l'della giovane donna della Repubblica Domenicana, non è l'unica alcova presente a' . Uno sfogo a cui si lasciano andare in tanti. Sono stati diversi i cittadini che, nelle ore ...Perché la donna si è trasferita dapprima a Vercelli e poi asenza i suoi figli Aveva una doppia vita Gli agenti del commissariato di polizia non tralasciano nessun dettaglio, hanno già ...

Giovane uccisa a coltellate in casa sua: c'è la svolta, chi è l'uomo fermato Today.it

Un uomo è stato fermato a Cassino con l'accusa di aver ucciso Yirelis Pena Santana, 34enne dominicana trovata morta in un appartamento.Cassino, sembra avere un colpevole il brutale omicidio di Yirelis Pena Santana, la 34enne appena trasferita, uccisa con 12 coltellate ...