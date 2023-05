(Di lunedì 29 maggio 2023) Leggi Anche Bologna, omicidio in centro: uomo ucciso aLeggi Anche Maserada sul Piave (Treviso), 17enne muore accoltellato durante una lite Per tutta la serata ille della polizia di ...

Trovato il cellulare della vittima Nella stanza c'era ancora il cellulare della vittima: è stato affidato a un esperto della Squadra Mobile diper estrarre il traffico con tutte le ...È un uomo di mezza età il sospettato dell'omicidio di Yirelis Pena Santana , la 34enne di origini domenicane uccisa sabato in un appartamento di via Pascoli a, in provincia di. L'assassino l'ha colpita con una dozzina di fendenti, sfigurandola, e ha lasciato il corpo seminudo sul letto dell'appartamento. Uccisa e sfregiata con decine di ...È un uomo di mezza età il sospettato dell' omicidio di Yirelis Pena Santana , la 34enne di origini domenicane uccisa sabato in un appartamento di via Pascoli a, in provincia di. L'assassino l'ha colpita con una dozzina di coltellate, sfigurandola, e ha lasciato il corpo seminudo sul letto dell'appartamento. Omicidio a, fermato un ...

Cassino (Frosinone), donna uccisa a coltellate: fermata una persona TGCOM

La polizia di Stato ha setacciato i terreni a ridosso dell'abitazione, alla ricerca dell'arma del delitto; si sospetta che sia stata sotterrata nei campi ...Un uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere l'assassino della donna uccisa sabato a Cassino (Frosinone) in via Pascoli. La svolta intorno alle una di ...