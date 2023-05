(Di lunedì 29 maggio 2023) L’ex direttore: «La lottizzazione c’è sempre stata, ma non in modo così selvaggio. Ora vedo il tentativo di trasformare il servizio pubblico in un servizio privato»

La questione è finita al centro di un'inchiesta di Report, la trasmissione diTre questa sera affronterà ildella lobbista Zizza . L'ex capo delle autostrade milanesi - si legge sul Fatto ...... durante il programma 'La politica del pallone', delGr Parlamento - "Al limite del vergognoso'. a Rio spento il Cristo Redentor dopo gli insulti a Vinicius: 7 arresti in Spagna Juventus,...Non esattamente un compitino, comunque la si pensi: con tutti i limiti del, in una televisione ...poco più di cinque minuti ha provato a tracciare la sua personalissima storia politica della...

Caso Rai, Carlo Rossella: “Tele Meloni è un regime, lo slogan è disporre e imporre” La Stampa

A prendere la linea su Rai 1, dopo la consegna del premio Paolo VI al Presidente ... Antonella Clerici, infatti, ha annunciato su Instagram di essere bloccata a casa nel letto con la febbre. “Ko. Oggi ...Davvero un brutto periodo per Antonella Clerici che oggi è rimasta a casa e salta per la prima volta una puntata di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice non è nel suo studio di Rai 1 e in onda ci ...