Carne di coccodrillo arriva sui mercati italiani | “Gusto dolce come il pesce | consistenza del pollo” Ecco quanto costa e le sue proprietà

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nel 1993, nella celebre canzone dello Zecchino d’oro, ci si chiedeva ‘ilfa’, ora ‘che sapore ha’. Ma se al primo interrogativo il brano non dava una risposta, perriguarda il secondo, invece, il verdetto è alla portata di tutti. L‘azienda Savannah Delights ha presentato infatti alla fiera internazionale Tuttofood di Milano (tenutasi dall’8 all’11 maggio scorsi) i primi vasetti didisott’olio. Insomma,già avviene per i filetti di tonno o salmone, solo che laè quella del feroce rettile. Il prodotto (decisamente di lusso) è sbarcato così ufficialmente sul mercato italiano, cosa possibile dopo il via libera del Ministero della Saluteto già nel 2021: insomma, presto al supermercato troveremo ...

Se il famoso ritornello della canzone degli anni '90 si chiedeva "come fa", oggi tutti si chiedono: che sapore ha ladiLa risposta arriva dall'italiana Savannah Delights che alla fiera internazionale Tuttofood di Milano (8 - 11 maggio) ha presentato il suo ennesimo prodotto di lusso: un vasetto ......, struzzo e lucertola. L'ha fatto attraverso un videomessaggio in cui denuncia le ... le celebrity che hanno detto basta allaDa Paul McCartney a Joaquin Phoenix, fino ad arrivare a ...Quanto costa ladiIl ministero della Salute, nel 2021, ha dato il via libera alla commercializzazione didi (specie 'Crocodylus nilotikus') proveniente da allevamenti, in ottemperanza a una ...

Carne di coccodrillo arriva sui mercati italiani: “Gusto dolce come il pesce, consistenza del… Il Fatto Quotidiano

La carne di coccodrillo potrà essere commerciata in Europa, ma avevamo davvero bisogno di questo alimento crudeleCi sarà Mocho, chef milanese star dei social con quasi 89 mila follower su Instagram, 182 mila su YouTube e 260 mila su TikTok, ad accogliere le prime mille persone che si presenteranno ...