Carburanti | per benzina e gasolio prezzi medi in rialzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Verde self service a 1,824 euro/litro, diesel a 1,665 euro/litro Nessun operatore fa registrare rialzi suiquesta mattina anche se alla pompa si evidenziano rialzi per effetto degli aumenti dei listini deiconsigliati registrati la scorsa settimana. Lo comunica la Staffetta Quotidiana che sottolinea come tornano a salire intanto le quotazioni dei prodotti raffinati. Lee deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta Quotidiana, vedono laself service a 1,824 euro/litro (+10 millesimi, compagnie 1,827, pompe bianche 1,815), diesel a 1,665 euro/litro (+6, compagnie 1,671, pompe bianche 1,653).servito a 1,961 euro/litro (+10, compagnie 2,003, pompe bianche 1,876), diesel a ...