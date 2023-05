Capotto del centrodestra ai ballottaggi | sinistra al palo | vola il governo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Boom delalle elezioni amministrative. La coalizione divince in 5 capoluoghi di provincia alo su 7, mentre cede Vicenza, che passa per un soffio al centro, e Terni dove ha la meglio il civico (pur se di area di). Si profila un buon risultato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia anche nei capoluoghi siciliani, dove si votava al primo turno. Ilvince, a sorpresa, ad Ancona e nelle tre città toscane andate alo, Siena, Pisa e Massa. Nel capoluogo marchigiano, per la prima volta nella storia viene eletto un sindaco di: è Daniele Silvetti che, con il 51,7%, batte Ida Simonella (48,3%). A Pisa, il sindaco uscente Michele Conti si aggiudica la riconferma ...

Cappotto del centrodestra ai ballottaggi: quattro su quattro nelle sfide contro il centrosinistra con la conferma nei tre capoluoghi strappati cinque anni fa, cosa non proprio scontata. E turno di amm ...Caduta Ancona, che la leader dem sperava di tenere. Cappotto in Toscana, dove il Pd perde persino a Campi Bisenzio, nella cittadina del segretario regionale e da un candidato della sinistra radicale ...