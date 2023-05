Canottaggio | Italia a Bled tra note liete e assenze La ‘punta’ ha ancora bisogno dei suoi veterani

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Considerate le premesse, l’può ritenersi moderatamente soddisfatta al termine degli Europei diche si sono conclusi ieri a(Slovenia). Traed infortuni, la compagine azzurra non era di certo la migliore possibile, con diversi equipaggi formatisi all’ultimo momento e dunque con una amalgama tutta da costruire. In alcuni casi sono state giocoforza necessarie delle sperimentazioni. Il vero obiettivo stagionale, ovvero i Mondiali di Belgrado che assegneranno le carte olimpiche per Parigi 2024, è comunquepiuttosto distante (3-10 settembre), dunque non mancherà il tempo per consolidare le barche già competitive e metterci una pezza nei settori che hanno evidenziato le maggiori carenze. Partiamo dalle. Nella ‘coppia’ sono ...