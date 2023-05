Cane di famiglia azzanna al volto una bimba di 3 anni | la nonna lo uccide con un coltello

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non è in pericolo di vita la bambina di 3ta aldaldia Lipomo, in provincia di Como: ha riportato ferite gravi, ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Al momento dell’incidente era con lae la bis, intervenute per difenderla: una delle due è stata aggredita a sua volta dall’animale, e lo ha ucciso con un. La procura di Como ha aperto un’indagine su quanto accaduto nei giorni scorsi in un’abitazione del comune alle porte di Como. Ilucciso è stato affidato al servizio veterinario: si tratta di un meticcio di grossa taglia, che ha sempre vissuto con la piccola. L’ha aggredita all’improvviso, mentre giocava sul balcone,ndola al ...

Como, cane di famiglia azzanna bambina al volto: la bisnonna lo uccide con tre coltellate IL GIORNO

Appena ha notato che l'alligatore aveva catturato il suo cane, un uomo ha agito in una maniera inaspettata. Ecco il suo gesto.