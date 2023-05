Calciomercato Milan – Sfida con la Lazio per un ex Juventus?

Commenta per primo Kamada e ilsono promessi sposi. Il centrocampista offensivo giapponese firmerà presto un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione con il club rossonero. Una trattativa nata a gennaio e che ora ...2 Davide Calabria parla di Charles De Ketelaere ai microfoni di Sky: 'Commentare il mercato non è mio compito... Charles ha talento, se la società ha speso dei soldi qualcosa ci ha visto. Capisco le ...Commenta per primo Sergino Dest farà ritorno al Barcellona dalper fine prestito. Ma per l'esterno americano si prospetta una nuova esperienza in Bundesliga all'Union Berlino.

Brahim Diaz, il Real potrebbe chiedere fino a 30 milioni Milan News

Angel Di Maria è arrivato alla Juventus in estate per poter essere la guida, il faro vista la grande esperienza e caratura internazionale. Il suo flop, invece, è stato netto ...