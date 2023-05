Calciomercato Milan – Non solo Kamada | si valuta anche Tielemans

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non: il, potrebbe sfuttare molto ildei parametri zero. Occhio al centrocampista Youri

ADDIO IN ESTATE - Ilconsidera Rebic sul mercato, la decisione è stata presa da tempo . Gli agenti dell'ex Eintracht Francoforte sono già al lavoro per trovare una sistemazione adeguata al ...13°6 - la buona Champions League termine con una cocente delusione, in campionato non ingrana mai e male nelle coppe nazionali. Tutto sommato rende per quello che vale, ma tutti i derby persi ...... 13 punti nelle prime 9 giornate e dopo il ko in casa del, 8 ottobre 2022, 8° posizione in ... A questo vanno aggiunti i colpi che non hanno inciso alla voce investimenti da, ma che ...

La Serie A è pronta ad accogliere uno dei campioni che attualmente milita nel Real Madrid, ovvero David Alaba Il difensore centrale (ed all’occorrenza anche centrocampista) non ha bisogno di alcun tip ...Il Genoa, fresco di promozione in Serie A, ha già iniziato il casting per i giocatori che potrebbero arrivare alla corte del ...