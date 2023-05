Calciomercato Milan – Il Lens apre per Openda | costa 35 milioni

...del. Leggi anche PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti: tutte ...Tanti useranno la scusa della penalizzazione, ma se la Juventus avesse vinto contro Empoli ee poi con l'Udinese nella prossima, sarebbero andati in Champions. La Juventus forte, coraggiosa e ......del quale non si era mai parlato primaCi si aspettava una reazione d'orgoglio contro iled ... Max Allegri (LaPresse) -.itNel post partita Max Allegri non ha nascosto il fatto che ...

Il Diavolo stacca il pass per la Champions League 2023/2024 grazie a una rete del francese al 40'. Per la squadra di Allegri un finale di stagione da dimenticare tra la penalizzazione e le due sconfit ...Il Milan allenato da Stefano Pioli, dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League, vuole cambiare faccia in vista della ...