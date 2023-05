Calciomercato | Kamada vicino al Milan | i dettagli

...da.com , potrebbe già sostenere le visite mediche la prossima settimana, dopo la finale di Coppa di Germania tra Eintracht Francoforte e Lipsia , in programma domenica. Daichi, ...è un buon acquisto, soprattutto a zero, ma non ti cambia la vit a. Chi può davvero cambiare il volto a questa squadra, anche secondo Pioli, è Milinkovic - Savic. Colpo possibile solo se si ..., classe 1996, è reduce da una stagione con 9 gol e 7 assist in 32 presenze in Bundesliga, 16 ... FOTOGALLERY Twitter @SaoPauloFC %s Foto rimanentiPato riparte dal San Paolo: tutti ...

Calciomercato Milan, Kamada vicino: può arrivare a zero Sky Sport

Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista Daichi Kamada sarebbe vicino al Milan ...Il Milan ha sempre più in pugno Daichi Kamada, trequartista classe '96 che lascerà l'Eintracht Francoforte a zero al termine della stagione.