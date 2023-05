Calciomercato Juve | il Bayern offre lo scambio per Vlahovic

(Di lunedì 29 maggio 2023), ilMonaco continua a seguire Dusan, ma invece degli 80 milioni richiesti potrebbe proporre unoSecondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland ilMonaco continua a sondare ilin cerca di un rinforzo in attacco e la pista dellache porta arimane ancora calda. Il club bavarese non vorrebbe mettere sul piatto gli 80 milioni di euro richiesti dai bianconeri, ma starebbe pensando di proporre uno: a Torino, per il serbo, andrebbe il cartellino di Sadio Mané, fuori dai progetti di Tuchel. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

... viceversa, proprio dal declino dellahanno tratto fortune che non conoscevano da decenni Cento potrebbero essere le domande, e nessuna una risposta soddisfacente. Allora, malgrado il grido ......Se ormai da tempo raccontiamo su.com dell'interesse del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic , la mossa in arrivo sarebbe invece sorprendente: perché ci sarebbe l'idea di proporre alla...Juventus, il giocatore è stato preso di mira dai suoi tifosi dopo la retrocessione della squadra. Come sono lontani i bei tempi della 'bacchetta magica'. La sua squadra è appena scesa ...

Sabatini a CM: 'Nel 2023 la Juve ha giocato per nulla. E non è finita qui: tra Uefa e manovra stipendi, c'è una strategia' Calciomercato.com

Il club bianconero chiede una maximulta per la manovra stipendi. Domani l’udienza davanti al Tribunale federale ...Firenze, 29 mag. – (Adnkronos) – “In questo momento voglio parlare del passato. Nel presente io sono il direttore sportivo del Napoli e manca ancora una settimana alla fine del campionato”. Così il di ...