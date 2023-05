Calciomercato com – Battuta all’andata e al ritorno | Milan meglio della Juve anche sul campo | Primapagina

(Di lunedì 29 maggio 2023) 2023-05-28 23:47:00 Arrivano conferme: La stagione delnon è da 8 come pensa Maldini, la qualificazione Champions è oggi un traguardo raggiunto solo per la punizione altrui e da campioni in carica i rossoneri non hanno veramente mai corso per rivincere il titolo, però nella sfida diretta si sono un’altra volta dimostrati migliorintus, colpita e affondata alla prima vera occasione, quasi al tramonto del primo tempo. Un pallone poco più che innocuo calciato in area da Calabria e trasformato in gol dall’acrobazia in volo del vecchio Giroud, al 12esimo gol del suo campionato, 17esimostagione. Di Gatti, nell’occasione resta il ricordo fortefigura da pollo.ntus che dire? Ha perso 2 volte col Napoli e 2 volte col ...

Commenta per primo Kamada e il Milan sono promessi sposi. Il centrocampista offensivo giapponese firmerà presto un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione con il club rossonero. Una ...2 Davide Calabria parla di Charles De Ketelaere ai microfoni di Sky: 'Commentare il mercato non è mio compito... Charles ha talento, se la società ha speso dei soldi qualcosa ci ha visto. Capisco le ...1 'Nella mia gestione abbiamo fatto 17 punti in 19 partite, alcune volte abbiamo fatto punti quando non meritavamo, altre volte al contrario. Per me è un buon percorso, avevamo delle lacune vistose e ...

Milan, la gestione di Colombo: dal retroscena di mercato al gol che ... Calciomercato.com

Mike Maignan marca sempre la differenza nel Milan. Il portiere francese, nonostante sia dovuto rimanere ai box a lungo per infortunio ha totalizzato 21 presenze con 20 gol subiti e 8 cleen-sheets.Sergino Dest farà ritorno al Barcellona dal Milan per fine prestito. Ma per l’esterno americano si prospetta una nuova esperienza in Bundesliga all’Union Berlino.