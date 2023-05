Calcio | Totti | ' Roma in finale meraviglioso | sarà partita combattuta'

(Di lunedì 29 maggio 2023), 29 mag. (Adnkronos) - "È stata una sensazione meravigliosa vedere lain. Da tifoso della, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due finali consecutive per la prima volta dopo tanti anni. Speriamo che le cose vadano per il verso giusto". Lo dice Francesco, leggenda della, al sito della Uefa. "unadura e, tutto può succedere. Credo che il Siviglia abbia più esperienza in queste finali. Se non sbaglio hanno giocato sei finali e le hanno vinte tutte e sei. Quindi, prima o poi, con un po' di fortuna, ne perderanno una", conclude

Con un allenatore così, che ha una forte personalità come lui, tutto è più facile - aggiunge- Questi tipi di allenatori sono abituati a vincere, quindi possono trasmettere questa mentalità ...Un giudizio su Bove"È un bravo ragazzo con una brava famiglia - afferma- Cerca sempre di fare il meglio per la squadra e si comporta correttamente. Sta dimostrando le sue capacità e sa che la ...Al sito dell'Uefa si confessa Francesco. Nessun rimpianto per aver vinto relativamente poco. L'ex capitano giallorosso però è proiettato come tutti sulla finale di Europa League che la Roma ...

ROMA, TOTTI: "CON MOURINHO PIU' FACILE VINCERE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “È stata una sensazione meravigliosa vedere la Roma in finale. Da tifoso della Roma, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due fi ...Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Grazie a Mourinho abbiamo la fantastica opportunità di giocare la seconda finale europea consecutiva. È un allenatore che ha tantissima esperienza in questo tipo di partit ...