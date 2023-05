Calcio | Spalletti | ' ho bisogno di staccare un po' | starò fermo per un anno'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Firenze, 29 mag. - (Adnkronos) - "A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Hodi riposarmi, mi sento stanco. Hodiun po'. Non allenerò il Napoli o altre squadre,un". Così l'allenatore del Napoli Luciano, a margine di un evento a Coverciano, conferma le parole di ieri del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sul suosabbatico nella stagione 2023-2024.

"A De Laurentiis ho detto subito per rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno, sono un po' stanco e voglio stare con mia figlia Matilde'', così Lucianoa margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione", dopo che ieri il presidente De Laurentiis aveva rivelato che il tecnico ha chiesto un anno sabbatico. ...L'attesa dei tifosi azzurri è intesa, sia per festeggiare i calciatori sia per salutare Lucianoche, come ha confermato De Laurentiis ieri sera nella trasmissione di Fabio Fazio, ha chiesto ...Db Napoli 07/05/2023 - campionato diserie A / Napoli - Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano- Cristiano Giuntoli Il direttore sportivo del Napoli, ...

"Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, si è messo con la testa dentro il carrarmato. Voleva a tutti i costi questo risultato. A lui e alla società e ai miei collaboratori vanno grandi meriti".