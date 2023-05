Calcio | Playoff Serie B | colpaccio in pieno recupero del Sudtirol | Bari ko 1-0

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) È il colpo di testa di Rover ina regalare la vittoria alsulnell’andata della semifinalediB. Dopo l’1-0 maturato allo stadio Druso di Bolzano, l’accesso alla finale si deciderà nel match di ritorno in programma in Puglia venerdì 2 giugno. Al San Nicola gli altoatesini avranno due risultati su tre (vittoria e pareggio) per continuare ad inseguire il sognoA, ma non potranno permettersi di perdere. In caso di ko, infatti, anche per 1-0, a passare il turno sarebbe la squadra di Michele Mignani. Qualora, infatti, il punteggio complessivo sia in parità, non ci saranno tempi supplementari, ma ad andare in finale sarebbe ilin virtù della miglior posizione in classifica. I padroni di casa hanno così la ...