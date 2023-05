Calcio Napoli | sostituto di Spalletti | gli scommettitori puntano su Luis Enrique

(Di lunedì 29 maggio 2023) La conferma dell’addio dialè arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis: ed è già caccia al nome che si siederà il prossimo anno sulla panchina dei campioni d’Italia. In pole position per guidare la formazione partenopea c’è, attualmente disoccupato dopo l’esperienza con la nazionale spagnola: un suo arrivo asi gioca a 1,95 su Better, mentre su Sisal è offerto a 3. Attenzione però a Gian Piero Gasperini: l’approdo in azzurro dell’attuale tecnico dell’Atalanta, a Bergamo dal 2016, è in quota a 5,50. Insegue Vincenzo Italiano, al momento alla Fiorentina, proposto a 6, mentre un ritorno di Rafa Benitez paga 8 volte la posta. Antonio Conte e Thiago Motta sono visti entrambi a 10, con il ct dell’Italia Roberto Mancini offerto a 15. L'articolo proviene da ...

