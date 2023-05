Calcio | Napoli Giuntoli ' Spalletti ha voluto fortemente scudetto'

FOTOGALLERY Foto Instagram @valentinorussotattoo %s Foto rimanentiSpalletti si tatua lo scudetto: un 3 sul braccio Come già successo nella passata stagionale con Pioli al Milan, anche ...... con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento al Museo deldi Coverciano. "L'anno scorso abbiamo fatto il terzo posto e creato le basi per fare questo grandee credo che grandi ......al termine dell'ultima giornata di campionato che vedrà ilopposto alla Sampdoria , il tecnico toscano lascerà gli azzurri. In programma c'è un anno sabbatico , lontano dai campi di. "...

Napoli-Sampdoria, biglietti in vendita dalle ore 15 SSC Napoli

L'anno scorso abbiamo fatto un grande terzo posto, creando le basi per fare questo grande Napoli. Grandi meriti vanno a lui, alla proprietà, ai ragazzi, ai miei collaboratori. Credo che il calcio ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato da Coverciano a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione": "Sono da poco nel calcio italiano.