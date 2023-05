Calcio | Mourinho | ‘due finali di fila sono da grande club’

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Joséha creato una profonda empatia con l’ambiente Roma nel suo biennio da allenatore. Lo ha dimostrato anche nell’intervista rilasciata all’Uefa a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: “La Roma è una città di, è senso di appartenenza, è sentirsi parte di qualcosa”.Il portoghese non si preoccupa tanto della sua bacheca e del curriculum: “Non penso a quello che è successo prima, quel che è passato è passato, la mia filosofia e il mio segreto è guardare al futuro. Questa finale per me è una nuova finale. Io non penso più a quello che posso vincere, in questa fase della mia carriera penso al regalo che posso fare ai tifosi della Roma”. E sul suo futuro: “La gente probabilmente pensa che io sia più anziano di quanto non lo sia davvero perchénel ...

Joséha parlato a Sky Sport a due giorni dalla finale dell' Europa League . 'Stiamo lavoriamo ... Sono stato nelper tanto tempo, ma la storia si cancella, e questa è una nuova finale. ...La formazione guidata da Zaffaroni spera in un risultato positivo per il proprio campionato dall'Olimpico dove la Roma di Josèospiterà lo Spezia di Leonardo Semplici. Il turno vedrà poi i ...Non è la prima volta che Totti manifesta il suo apprezzamento per José: 'Con un allenatore così, che ha una forte personalità come lui, tutto è più facile. Questi allenatori sono abituati a ...

Roma, Mourinho svela il suo futuro e il segreto del successo: le parole Corriere dello Sport

José Mourinho non ha dubbi sul suo futuro: "Non sono pronto per chiudere il cerchio, per nulla - le sue parole a Sky Sport a due giorni dalla finale di Europa League -. Sono nel calcio da tanti anni e ...Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – José Mourinho ha creato una profonda empatia con l’ambiente Roma nel suo biennio da allenatore. Lo ha dimostrato anche nell’intervista rilasciata all’Uefa a due giorni da ...