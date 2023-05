Calcio | Lega Pro | incasso di Cesena - Vicenza per l' Emilia Romagna

(Di lunedì 29 maggio 2023) In occasione di, gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff in programma il 31 maggio, laPro ha deciso che la sua "quota gara", prevista da regolamento, sarà devoluta ...

In occasione di Cesena - Vicenza, gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff in programma il 31 maggio, laPro ha deciso che la sua "quota gara", prevista da regolamento, sarà devoluta interamente in beneficenza alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. I biglietti saranno disponibili ...LaSerie A ha comunicato date e orari dell' ultima giornata di campionato. Si parte venerdì 2 giugno con la sfida tra Sassuolo e Fiorentina . Sabato 3 giugno tre gare, Torino - Inter, Cremonese - ...... si parte con ile l'Italia di Roberto Mancini impegnata nelle UEFA Nations League Finals , ... Olanda e Spagna, tutte vincitrici dei rispettivi Gironi dellaA. Il primo impegno degli ...

Fantacalcio, Spezia-Torino: gol di Singo o autogol di Wisniewski, la decisione della Lega

