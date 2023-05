Calcio | Infantino ricorda Heysel ' Mai più tragedie come quella'

È il pensiero via Instagram del presidente della Fifa, Gianni, nel commemorare quanti persero la vita in occasione della finale della Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool. - foto ...E' il messaggio su Instagram del presidente della Fifa Gianniin memoria delle 39 vittime della strage allo stadio Heysel a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra ...E' il messaggio su Instagram del presidente della Fifa Gianniin memoria delle vittime della strage allo stadio Heysel a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra ...

Calcio: Heysel; Infantino 'mai piu' tragedie così' Agenzia ANSA

È il pensiero via Instagram del presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel commemorare quanti persero la vita in occasione della finale della Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool. - foto ..."Oggi vorrei ricordare la strage dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985....con la speranza che tragedie come quella non accadano più in futuro". (ANSA) ...