Calcio | il Saronno prosegue con Tricarico | sarà lui il mister in Eccellenza

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lunedì 29 maggio 2023 il Fbc Saronno ha messo il suo primo tassello in vista del prossimo campionato confermando alla guida della squadra anche per la stagione 2023/24 Danilo Tricarico, avanti con l'Fbc Saronno in Eccellenza. Si trattava di un extra-lusso per la Promozione, Tricarico è un lusso anche per l'Eccellenza, ma riprendere da lui era quasi doveroso. L'articolo proviene da Il Notiziario.

Si trattava di un extra-lusso per la Promozione, Tricarico è un lusso anche per l’Eccellenza, ma riprendere da lui era quasi doveroso per proseguire un “discorso” iniziato 12 mesi fa e che deve ...SARONNO – Mister Danilo Tricarico resta al timone del Fbc Saronno, neopromosso in Eccellenza dopo avere vinto il campionato di Promozione. Il direttore generale Marco Proserpio si è ...